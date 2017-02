Le Marché d’Antan : au petit paradis des produits locaux

Le marché couvert de Valdahon est un imposant bâtiment de 300 m² construit en bois. Qu’on sorte de la ville ou que l’on vienne d’Etalans, le magasin est impossible à manquer. Sa stature est telle, qu’il suscite la curiosité. Les trois commerçants : la boucherie & charcuterie « La ferme Ô Bois de Sante » localisée à Foucherans, la crèmerie « Au chalet Comtois » et « La SNC l’Epifruits » cohabitent main dans la main et sans se marcher dessus. Associés, ils proposent aux clients des fruits et légumes de saison, des céréales, des fromages au lait cru, divers assortiments de Cancoillotte, du Morbier, du Comté, des pains dits « spéciaux », des vins « made in Franche-Comté », de la charcuterie, du boeuf, veaux, porcs de la ferme. Ce qui rend les produits du commerce valdahonnais 100% locaux.

Mis à part ces aliments, le magasin surfe sur le commerce du « bio », ces produits réalisés à partir d’ingrédients cultivés sans produits chimiques, sans OGM, ni colorants. Par exemple, une partie de l’établissement en est spécialement consacrée. Intitulée « VRAC », ce comptoir permet aux clients de se servir en lentilles vertes, en gingembres confits, en couscous blanc, en riz rouge complet et en bien d’autres aliments bio.

Un désir de revenir à l’esprit de produits locaux Cette démarche collective des trois commerçants est tout sauf anodine. Elle s’inscrit dans une époque où l’alimentation est devenue un sujet majeur assez controversée. En effet, il est vrai que de nombreuses personnes se soucient de plus en plus de l’origine et par conséquent, de la qualité de la nourriture achetée. Ainsi, « Le Marché d’Antan » mise sur la promotion du traditionnel, c’est-à-dire « des bons produits dont on connaît l’origine » confie Elyse, la responsable. Les paniers garnis sont également une très bonne réussite. Depuis sa récente ouverture, le magasin remporte un franc succès. Le concept du marché couvert plait et séduit de plus en plus de clients !

Maxence Cuenot

Ouvert du mardi au jeudi de 9h à 12h30

et de 14h30 à 19h, le vendredi

et le samedi de 9h à 19h non-stop

ainsi que le dimanche de 9h à 12h.