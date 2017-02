Rappelez-moi le titre, déjà !

La folie est contagieuse !

Mais là, c’est une folie douce, agréable et drôle. Ces deux parents fous dingues mais aimants et qui font tous les efforts du monde pour accueillir leur fi ls et sa jeune fi ancée. Ils ne sont pas du même monde, ni du même rang mais sont remplis d’amour. Leurs efforts vont se révéler gagnants, aidés d’une auxiliaire de vie espagnole tout aussi délirante, les parents vont renouer des liens très forts avec leur fils musicien et sa jeune promise un peu perdue. Tout s’arrange par amour et tout fini le verre à la main et en chanson. Une pièce drôle et carrément déjantée, menée à 100 à l’heure et qui fait du bien au moral des petits et des grands. Nous sommes impatients de vous retrouver sur les planches et dans les différentes salles.

Christophe COMTE

www.les-deserteurs.fr

Dates : Les samedis 4, 11, 18 février, au Foyer Saint Anne de Bolandoz.

Samedi 25 février, au Petit Kursaal de Besançon

Les Samedis 4 et 24 mars au CAL à Ornans

Samedi 11 mars, à la salle des fêtes de Levier

Samedi 18 mars à la Salle Notre Dame de Salins-Les-Bains

Samedi 29 avril au théâtre du Lavoir de Pontarlier

Réservations : 03-81-62-04-89