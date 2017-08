Décès de Mireille Darc

ARCHIVE /

Exposition, 100 ans de Bernard Blier (1916-2016) à la Chapelle, Salle annexe des Annonciades et Hall de l’Hôtel de Ville de Pontarlier jusqu’au dimanche 20 mars 2016.

Le Centre de Ressources Iconographiques pour le Cinéma des Amis du Musée de Pontarlier rend hommage à Bernard Blier qui aurait eu 100 ans en ce début d’année.

Mesdames Annette Blier et Mireille Darc sont les invitées d’honneur. Ici en compagnie de Claude Bertin-Denis, collectionneur d'affiches a qui l'on doit la beauté de l'exposition.

Par le hasard des pérégrinations professionnelles de son père, éminent vétérinaire, Bernard Blier est né à Buenos Aires le 11 janvier 1916, ce qui le fera surnommé plus tard « l’Argentin » par son ami Michel Audiard.

Très jeune il décida d’être acteur. Bien que recalé plusieurs fois au Conservatoire, il fut pris comme auditeur libre dans la classe du grand Louis Jouvet. C’est alors que commença la fabuleuse carrière que l’on connaît.

Homme de théâtre avant tout, il réalisa un des plus étonnants parcours cinématographique. De 1936 à 1988 il participa à plus de 180 films et joua dans de nombreuses pièces de théâtre servant avec bonheur Marcel Achard, Georges Feydeau, Peter Ustinov, Jean Anouilh, et bien d’autres encore…

Mais c’est le cinéma qui trouve en lui l’acteur ou plutôt le comédien aux multiples facettes capable de tout jouer. Bernard est à lui seul la représentation du genre humain : de l’ouvrier au curé, du président au clochard en passant par un policier, un malfrat ou un instituteur, chaque homme peut s’identifier à ses créations.

Blier a couvert un demi siècle de spectacle, il a servi les plus grands auteurs de cinéma Français et Italiens : Marcel Carné, Sacha Guitry, Julien Duvivier, Claude Autan Lara, Yves et Marc Allégret, Henri Georges Clouzot, Marcel L’Herbier, Jean Delannoy, Denys De La Patellière, Henri Verneuil, Georges Lautner et… Bertrand Blier.

Mais aussi : Luchino Visconti, Maria Monicelli,Luigi Comencini, Maria Camerini et autre Ettore Scola. Sa voix et son langage restent à jamais dans le patrimoine culturel français. Tout le monde se souvient des répliques des « Tontons Flingueurs » ou des « Barbouzes » et comment ne pas être ému aux larmes en regardant Bernard interpréter l’instituteur dans « L’École Buissonnière » de Jean-Paul Le Chanois. Tous les monstres sacrés de l’écran l’ont eu comme partenaire : Raimu, Fernandel, Jean Gabin, Bourvil, Louis de Funès, Louis Jouvet, Lino Ventura, Jacques Brel, Marcello Mastroiani, Arletty, Simone Signoret, Viviane Romance, Edwige Feuillère, Blanchette Brunoy, Claudia Cardinale, etc. Bernard Blier nous a quittés le 29 mars 1989. Ce Pontissalien de coeur fait parti des gens du Haut-Doubs. Sa figure emblématique reste à jamais gravée dans la mémoire collective des autochtones fiers que cet homme prestigieux ait choisi une fille de chez nous comme épouse.

Par l’affiche de Cinéma, cette exposition évoquera de façon exhaustive le prestigieux parcours cinématographique de Bernard Blier. C’est l’hommage le plus complet

jamais réalisé à ce jour. 180 affiches, de très nombreuses photos, ainsi que des portraits dessinés.

