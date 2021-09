Septfontaine(s) avec ou sans S ?

Le nom officiel de la commune est « Septfontaine », mais suite à une mauvaise association avec le chiffre 7, il est souvent orthographié Septfontaines avec un «s», y compris sur des sites officiels, les cartes IGN…

À l’origine, le préfixe « sep » signifie « sans ». Ce qui semble tout à fait logique puisqu’il n’y a pas de fontaine dans le village. Pour autant, tous les toponymes de Septfontaine portent un « S » . Satfontaines en 1248 ; Satfontaynes en 1258, Sapt-fonteines en 1265, Septfontaynes en 1281. C’est à partir de 1614 que le nom du village est bien orthographié.

Au XIXe siècle, dans les archives municipales, on peut constater une alternance des deux orthographes. En effet, les documents montrent qu’entre 1803 et 1822, on écrit Septfontaine sans s, qu’entre 1823 et 1832, on écrit Sept-fontaines, qu’entre 1833 et 1842, on orthographie sans s, qu’entre 1843 à 1872, on retourne a une écriture de Septfontaines avec le s, qu’entre 1873 et 1882, il n’y a plus de s pour ensuite le retrouver entre 1883 et 1912.

Pour semer le trouble, «Septfontaines avec un S» est écrit à l’INSEE (L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques), sur le site de la communauté de communes (Altitude 800), etc. Et aujourd’hui encore, il existe les deux façons d’écrire le nom du village sur les panneaux de direction au bord des routes.

Conclusion, la toponymie qui est la bonne est celle qui retient «sep» voulant dire « sans » tout simplement. N’hésitez plus à écrire SEPTFONTAINE sans S au risque qu’un GPS ne vous conduise tout droit dans le Haut-Jura (Les Sept Fontaines) ou pire encore à Septfontaines au Luxembourg !