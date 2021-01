Bienvenu à notre 3 000 ème abonné sur notre compte Twitter/VILLAGESFM

Twitter est un outil de messagerie instantanée publique sur la base du micro-blogging. Le concept est donc très simple puisqu’il consiste à l’envoi d’un message, un « Tweet », avec un maximum de 280 caractères.

Si vous n’avez pas envie de tenir un profil de réseau social comme Facebook par exemple, Twitter va vous permettre de laisser un message simultanément à tous vos contacts. Chaque Tweet contient du contenu texte, avec la possibilité d'ajouter photo et vidéo.Tout comme votre messagerie internet, vous pouvez communiquer en privé avec vos contacts très facilement et rapidement mais sans pour autant perdre du temps derrière un logiciel. Vous pouvez ainsi poster des liens très facilement et rapidement grâce à une série d’outils.Il est possible dans Facebook de recevoir automatiquement les mises à jour de son Twitter, et avec l’application TwitterFeed, les sites d’infos et les blogs peuvent automatiquement mettre à jour leur Twitter avec leurs derniers articles.Dans l’autre sens, vous pouvez « follower » n’importe quel site d’info. Twitter est en effet avant tout un réseau d'informations en temps réel vous connectant aux informations qui vous sont essentielles.Avec Twitter vous aurez toujours accès aux personnes et aux informations qui vous intéressent. Vous pouvez participer, ou simplement écouter pour récolter les informations au fur et à mesure qu'elles arrivent. Certains ne tweetent jamais mais utilisent ce service pour obtenir les dernières informations dans leurs centres d'intérêts. Twitter connecte aussi entreprises et clients en temps réel. Les entreprises utilisent Twitter pour partager des informations avec des clients, faire de la veille, et bâtir des relations avec leurs partenaires, et autres acteurs influents. De la gestion de l'image, à la gestion de la relation client, en passant par les ventes, Twitter offre aux entreprises l'opportunité d'entrer en contact avec une clientèle engagée.Vous pouvez vous abonner à notre fil d’info sur twitter.com/VILLAGESFM et depuis votre téléphone portable à l’adresse : mobile.twitter.com/VILLAGESFM