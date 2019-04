Un nouveau point Nickel disponibles dans le Doubs !

Grâce à sa facilité d'ouverture mais aussi d'utilisation, Compte-Nickel remporte un vif succès avec près de 1 230 000 comptes ouverts et en apportant une véritable alternative aux moyens de paiement classiques !

Explications...

Un compte pour tous Compte-Nickel est compte de paiement ouvert à tous, sans conditions de revenus ou de dépôts. Un compte tout simple, doté d'un RIB et d'une MasterCard. Il s'ouvre en 5 minutes chez le buraliste agréé. Une pièce d'identité et un numéro de téléphone mobile suffisent, aucune question intrusive n'est posée. Chaque nouveau client repart, sans attendre, de chez le buraliste avec son RIB, sa MasterCard active et son code PIN. Compte-Nickel a été conçu pour permettre à tous de disposer d'un compte basique, juste pour payer et être payé, une solution simple pour gérer son argent au jour le jour. Il n'offre ni crédit, ni épargne, n'autorise aucun découvert ni l'utilisation des chèques.



Compte-Nickel s'adresse à tous :

- à ceux pour qui les offres bancaires traditionnelles sont trop étoffées ou onéreuses par rapport à leurs besoins,

- à ceux qui sont en marge du système, y compris les interdits bancaires,

- à tous les autres qui y trouvent un bénéfice d'usage : étudiants, voyageurs, couples pour les dépenses communes, travailleurs étrangers ou intérimaires, colocataires, habitants des zones rurales débancarisées, acheteurs en ligne inquiets...

A quelles conditions ?

Pour les majeurs :

Une pièce d ' identité et le téléphone mobile du représentant suffisent

Pour les mineurs :

Une pièce d ' identité et le téléphone mobile du représentant légal

Un livret de famille

Un RIB, une Mastercard et un suivi en temps réel sur mobile et sur Internet ...

Comment ça marche ?

La borne Nickel permet de constituer instantanément le dossier client en utilisant les technologies de dématérialisation les plus récentes. Le buraliste associe une Mastercard au dossier client ainsi constitué et l'active en temps réel sur son terminal de paiement électronique. Cette approche inédite, permet d'obtenir immédiatement un compte avec un relevé d'identité bancaire (RIB) et une carte de paiement utilisable partout.

Une relation clients facilitée...

Le buraliste est le point de contact du client pour l'ouverture de son compte. Une fois le compte créé, le client accède à des services de gestion de ses opérations conçus pour une grande simplicité d'usage :

- Suivi via mobile : envoi de mails et/ou de SMS selon les alertes programmées et pour tout prélèvement ou virement à venir ;

- Site Internet fixe et mobile dédié et doté de toutes les fonctionnalités : suivi, relevés, RIB, virements en temps réel (à la seconde de valeur) ;

- Service client Internet de dernière génération ; Service SOS par téléphone ouvert de 8h00 à 22h00, 6 jours/7.



Une sécurité de premier plan...

Financière des Paiements Électroniques est un établissement de paiement agréé par l'ACPR qui a effectué un audit complet des opérations, des procédures, de l'informatique, des aspects juridiques, de la sécurité, de la conformité, du plan de marche de l'entreprise, etc. L'authentification renforcée des documents d'identité par la borne, la double vérification de l'identité par un agent agréé individuellement par l'ACPR (le buraliste), le croisement automatique de chaque identité en temps réel avec les listes Worldcheck avant l'ouverture du compte, permettent d'atteindre le plus haut niveau de sécurité à l'ouverture du compte.

Les dépôts des clients ne font l'objet d'aucune spéculation, ils sont réglementairement cantonnés en temps réel dans un compte séquestre logé chez Crédit Mutuel Arkéa. Les dépôts d'espèces sont limités à 250€ par opération et 750€ par mois (30 jours glissants.) pour éviter les opérations de blanchiment. Les virements ou prélèvements sont illimités en nombre et en valeur.

Des logiciels d'analyse comportementale et d'intelligence artificielle permettent de suivre en temps réel les comportements sur les comptes et de générer des alertes sur les mouvements suspects. Le service conformité effectue systématiquement les diligences nécessaires et prend les mesures qui s'imposent, notamment les déclarations Tracfin. Financière des Paiements Electroniques est un établissement de paiement agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). FPE fournit ses services à travers Compte-Nickel, qui permet à chacun de disposer d'un compte, d'un relevé d'identité bancaire (RIB) et d'une carte de paiement, sans condition de revenus ou de dépôts.

FPE est une Société par Actions Simplifiée (SAS) de droit français au capital social de 468.211 €. Ses fonds propres s'élèvent à 11.019.751 € au 31 décembre 2013. FPE emploie 35 personnes.

Où trouver Compte-Nickel dans le Doubs ?



Tabac LE JOCKER, 5 place Buttigliera à Jougne



LES AUTRES POINTS = https://compte-nickel.fr/points-de-vente

Et pour en savoir plus sur :

www.compte-nickel.fr

www.financieredespaiementselectroniques.fr

www.facebook.com/CompteNickel